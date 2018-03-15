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Мадонна снимет фильм по мемуарам балерины

Мадонна решила вернуться в режиссерское кресло и снять фильм, идею которого вынашивала на протяжении долгого времени. Известная певица решила показать историю о темнокожей балерине, которой всегда восхищалась.

Мадонна уже демонстрировала свои режиссерские возможности и теперь она решила снять свой третий фильм «Взлетая вверх». Сценарий был основан на мемуарах самой балерины Микаэлы Де Принс. Мадонна призналась, что давно восхищается этой девушкой и её силой духа.

Мадонна снимет фильм по мемуарам балерины


В мемуарах, написанных четыре года назад балерина рассказала, как росла в детском доме, из-за того, что ее родители погибли во время гражданской войны в Сьерра-Леоне, но, несмотря на это она смогла достичь своей мечты. Балет стал мечтой девочки, с тех пор как она увидела фотографию с изображением балерины. Дата выпуска ленты еще не известна, но уже есть информация, что над адаптацией сценария будет работать Камилла Блэкетт.

«У людей будет невероятная возможность посмотреть на всех детей-сирот, глядя на историю одной Микаэлы. И для меня настоящая честь воплотить историю девушки в фильме», - рассказала Мадонна.
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:40
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