Ольга Бузова спела в тюремной камере

«Дорогая ты наша гордость, наша куколка так держать! Твои песни топ везде и мы молимся всегда, чтоб ты была всегда здоровая и успешная в личной жизни!», - написали поклонники в комментариях к посту.

Теледива призналась, что испытывает удовольствие от того, что поклонникам понравилась песня. А также она добавила, что у нее композиция крутится на повторе круглосуточно. Девушка также напомнила всем подписчикам о конкурсе на лучшую обложку к кавер-версии трека: «Она не боится».Сегодня Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге отрывок из клипа к треку «Она не боится». В кадрах видеоролика она чередует наручники и цепи, а также тюремную кровать и решетку.Артистку фотографируют в клипе, будто преступницу, а в руках она держит табличку, на которой вместо «положенного» - написано: «Ольга Бузова. Я создаю тренды. Мои люди всегда со мной. Если ты не мужчина, а WIFI».К слову, что означают, такие мудрые изречения - судить сложно, да и без надобности, такой была авторская задумка. Поклонники в комментариях отметили, что это отличная песня – просто «огонь», и она их заводит, а потому слушают ее каждый день.Певицу называли большим молодцом и восхитились ее трудолюбием.Многие согласились с тем, что у Бузовой много фанатов и подписчиков, а поэтому чтобы она не презентовала, все будет всегда на первом месте.