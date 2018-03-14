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Ольга Бузова спела в тюремной камере

Очередную свою публикацию известная певица Ольга Бузова посветила клипу на песню «Она не боится», которая уже несколько дней находится на лидирующей строчки отечественного iTunes.

Теледива призналась, что испытывает удовольствие от того, что поклонникам понравилась песня. А также она добавила, что у нее композиция крутится на повторе круглосуточно. Девушка также напомнила всем подписчикам о конкурсе на лучшую обложку к кавер-версии трека: «Она не боится».

Ольга Бузова спела в тюремной камере

Сегодня Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге отрывок из клипа к треку «Она не боится». В кадрах видеоролика она чередует наручники и цепи, а также тюремную кровать и решетку.

Артистку фотографируют в клипе, будто преступницу, а в руках она держит табличку, на которой вместо «положенного» - написано: «Ольга Бузова. Я создаю тренды. Мои люди всегда со мной. Если ты не мужчина, а WIFI».

К слову, что означают, такие мудрые изречения - судить сложно, да и без надобности, такой была авторская задумка. Поклонники в комментариях отметили, что это отличная песня – просто «огонь», и она их заводит, а потому слушают ее каждый день.

Певицу называли большим молодцом и восхитились ее трудолюбием.

«Дорогая ты наша гордость, наша куколка так держать! Твои песни топ везде и мы молимся всегда, чтоб ты была всегда здоровая и успешная в личной жизни!», - написали поклонники в комментариях к посту.

Многие согласились с тем, что у Бузовой много фанатов и подписчиков, а поэтому чтобы она не презентовала, все будет всегда на первом месте.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:19
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