Ученые: Наша планета обречена на глобальное вымирание из-за климатических изменений

При повышении температуры на 2 градуса многие растения исчезнут, а дальнейшие показатели уничтожат австралийские лесные массивы, после чего пострадает Южная Америка вместе с Юго-Восточной Азией. В 2100 г статистика жителей Земли кардинально изменится, что также относится к насекомым.Ученые призывают людей обратить внимание на экологию и прекратить загрязнение воздуха вредными веществами. Раньше они еще сомневались в возможности конца света, но сейчас реальность развития такого сценария существует.