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Кристина Дерябина нарисовала на фотошопе себе беременный живот

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина давно мечтает о ребенке. На данный момент она находится в счастливых отношениях с возлюбленным Александром, представляя уже, как будет выглядеть, когда забеременеет.

Кристина Дерябина нарисовала на фотошопе себе беременный живот

Девушка уже не первый месяц состоит в отношениях со своим избранником. Кристина неоднократно намекала мужчине на свадьбу, и в то же время организаторам телепроекта, что готова вернуться и поучаствовать с женихом в свадебном конкурсе. Теперь она уже намекает неприклонному Саше не свадебным нарядом, а беременным животом.

Кристина абсолюнто счастлива в отношениях и в любой момент готова стать невестой. Вот только ее избранник пока не решается на этот шаг, а потому девушка просто мечтает. Экс-участница публикует фотографии, на которых просто радуется жизни и своему возлюбленному, а на этот раз она решила представить, как будет выглядеть в беременном положении.

Дерябина не стала запутывать поклонников и сразу призналась, что воспользовалась фотошопом, так что пользователи Сети принялись обсуждать не только перемены в фигуре девушки, но и ее активное желание поскорее забеременеть.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:05
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