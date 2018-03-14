Кристина Дерябина нарисовала на фотошопе себе беременный живот

Девушка уже не первый месяц состоит в отношениях со своим избранником. Кристина неоднократно намекала мужчине на свадьбу, и в то же время организаторам телепроекта, что готова вернуться и поучаствовать с женихом в свадебном конкурсе. Теперь она уже намекает неприклонному Саше не свадебным нарядом, а беременным животом.Кристина абсолюнто счастлива в отношениях и в любой момент готова стать невестой. Вот только ее избранник пока не решается на этот шаг, а потому девушка просто мечтает. Экс-участница публикует фотографии, на которых просто радуется жизни и своему возлюбленному, а на этот раз она решила представить, как будет выглядеть в беременном положении.Дерябина не стала запутывать поклонников и сразу призналась, что воспользовалась фотошопом, так что пользователи Сети принялись обсуждать не только перемены в фигуре девушки, но и ее активное желание поскорее забеременеть.