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Садальский выступил против православных активистов, запрещающих отпевание Олега Табакова

Станислав Садальский опубликовал в своем Instagram пост, в котором написал, насколько его возмутило поведение православных активистов, негодующих по поводу отпевания в храме скончавшегося народного артиста СССР Олега Табакова, всю жизнь придерживавшегося коммунистических взглядов.

Садальский выступил против православных активистов, запрещающих отпевание Олега Табакова


Станислав Садальский написал, что православные активисты, которые выступили против отпевания скончавшегося Олега Табакова в храме Христа Спасителя 15 марта, не имеют на это права. Более того, активисты требуют лишить сана святого отца, который будет отпевать коммуниста.

По словам возмущенного артиста, люди уже берут на себя регалии Господни – казнить или помиловать, что не допустимо, так как, согласно посту Садальского, «Кесарю - кесарево, Богу – Богово». Однако люди забыли об этом и уже мнят себя Кесарями-Царями на земле, пишет Садальский. «Саранча - имя таким человекам. Право не имеет человек решать за Господа!!!» - негодует артист.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:37
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