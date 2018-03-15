Младшая сестра Димы Билана Анна поразила поклонников своей красотой

Исполнитель лаконично отметил, что сильно захотел увидеться с родственницей, которая живет в Америке и тоже делает свою карьеру. Он пока может только рассматривать снимки, желая близкому человеку удачи, но надеется скоро увидеть девушку дома.Подписчики позитивно оценили внешний вид молодой красавицы, назвав ее женственной особой, пожелав ее счастья и здоровья. Они даже немного позавидовали Диме Билану, имеющему такую сестру, а сам он признался, что готов многое сделать ради родных людей. У звезды есть старшая родственница Елена, которая вышла замуж и работает дизайнером одежды.