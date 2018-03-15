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Младшая сестра Димы Билана Анна поразила поклонников своей красотой

Поклонники певца заподозрили его в романе с незнакомкой, заметив новые фото в Instagram, однако он опроверг такие слухи. Дима Билан показал свою младшую сестру Анну, поразившую людей своей красотой.

Исполнитель лаконично отметил, что сильно захотел увидеться с родственницей, которая живет в Америке и тоже делает свою карьеру. Он пока может только рассматривать снимки, желая близкому человеку удачи, но надеется скоро увидеть девушку дома.

Младшая сестра Димы Билана Анна поразила поклонников своей красотой


Подписчики позитивно оценили внешний вид молодой красавицы, назвав ее женственной особой, пожелав ее счастья и здоровья. Они даже немного позавидовали Диме Билану, имеющему такую сестру, а сам он признался, что готов многое сделать ради родных людей. У звезды есть старшая родственница Елена, которая вышла замуж и работает дизайнером одежды.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:50
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