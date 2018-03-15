В Соединённых Штатах выпустили десятитысячный Boeing 737

Кевин Макаллистер, являющийся президентом, а также главным исполнительным директором Boeing Commercial Airplanes отметил, что данное достижение отражает свыше 50 лет успеха, а также достижений тысяч сотрудников компании Boeing, авиакомпаний-заказчиков, партнеров-поставщиков, доверяющих самолету 737. Майкл Эмприк, являющийся членом жюри Книги рекордов Гиннесса, поздравляя компанию, заметил, что Boeing в 2006 году за выпуск 5 000 самолетов 737 уже заносили в Книгу рекордов Гиннесса. Впечатляет скорость, с которой компания достигла нового рубежа. Эмприк выразил признание программе 737, отметил важную роль, которую отыгрывает модель в гражданской авиации.Boeing планирует увеличить темпы выпуска авиалайнера с 47 ед. до 52 ед. в месяц. Компания получила уже более 4,5 тыс. заказов.