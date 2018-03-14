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Судебные приставы пустят с молотка имущество Алексея Панина из-за миллионных долгов

Журналисты узнали, что судебные приставы пустят с молотка имущество Алексея Панина из-за миллионных долгов. Актер честно признался, что не может выплатить такую задолженность, потому что, испытывает финансовые затруднения.

По официальным данным, знаменитость имеет 211 открытых дел, касающихся кредитной истории, а также ГИБДД зафиксировало 250 нарушений, оцененных в 40000 руб. Первым лотом станет любимая иномарка Алексея Панина, на которой он лихо катался по столичным дорогам без ремня и снимал себя на камеру.

Судебные приставы пустят с молотка имущество Алексея Панина из-за миллионных долгов


Опубликованный сюжет сразу привлек к себе внимание патрульных служб, выписавших актеру новый штраф. Также приставы собираются ограничить его выезд за границу, пока проблема с погашением 2 миллионов рублей не будет решена.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
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