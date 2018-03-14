Судебные приставы пустят с молотка имущество Алексея Панина из-за миллионных долгов

По официальным данным, знаменитость имеет 211 открытых дел, касающихся кредитной истории, а также ГИБДД зафиксировало 250 нарушений, оцененных в 40000 руб. Первым лотом станет любимая иномарка Алексея Панина, на которой он лихо катался по столичным дорогам без ремня и снимал себя на камеру.Опубликованный сюжет сразу привлек к себе внимание патрульных служб, выписавших актеру новый штраф. Также приставы собираются ограничить его выезд за границу, пока проблема с погашением 2 миллионов рублей не будет решена.