Зрители считают, что Марго Овсянникова из веселой кокетки превратилась в плаксу-неудачницу

Зрители отметили, что задумка-то была неплохая, на легкости и позитиве создать отношения, а вот тактика провальная. Постоянные метания, попытки забыться в обществе других парней, чувствуя привязанность к Сэму.По словам пользователей Сети, Марго не стоило проходить проверку на детекторе лжи, но она ее запорола. И теперь из всегда веселой кокетки девушка превратилась в плаксивую неудачницу.