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«Маленький полуазиатский философ»: Ирина Хакамада объяснила, почему красит ногти в разные цвета

Ирина Хакамада опубликовала в своем Instagram-аккаунте отрывок интервью, в котором подробно рассказала о некой загадке относительно ее цветовых предпочтений в лаке для ногтей.

«Маленький полуазиатский философ»: Ирина Хакамада объяснила, почему красит ногти в разные цвета


Российский политик Ирина Хакамада призналась, что является не «сенсеем» для масс, как могут о ней подумать, а просто «маленьким полуазиатским философом». Кроме того, дабы разрядить серьезную обстановку Хакамада тоном заговорщицы сообщила, что раскроет тайну цветовой гаммы лакового покрытия на своих ногтях. Хакамада объяснила, что один палец у нее окрашен коричневым, а остальные - красным из-за того, что лак на одном пальце облез.

Политик опубликовала отрывок из интервью в своем «инстаграмном» аккаунте, чем вызвала массу восхищения со стороны подписчиков. «Записывайте видео, мыслите и философствуйте для нас! Это очень интересно и приятно! Спасибо за маленький секрет, поднимает настроение!» - пишут под роликом Хакамады восторженные поклонники.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:35
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