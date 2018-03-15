Юлия Савичева и другие подопечные Максима Фадеева опубликовали в Instagram сообщения о закрытии его центра

Знаменитость руководит им с 2003 года, а также был наставником на проекте “Песни”, где победитель конкурса мог стать его новым подопечным. Потому фанаты не поняли, почему звезды внезапно затронули такую тему, а Максим Фадеев предпочитает хранить молчание. Пользователи сетей надеются, что он просто готовит зрителям новый сюрприз или решил поменять название центра.Исполнительницы тоже не комментируют свои записи, так что интрига сохраняется до выяснения подробностей. Музыкант всегда откровенно общается с поклонниками и обсуждает с ними разные темы, а недавно он вспоминал моменты, когда группа SEREBRO выступала на музыкальном конкурсе.