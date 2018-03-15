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Юлия Савичева и другие подопечные Максима Фадеева опубликовали в Instagram сообщения о закрытии его центра

Поклонники Максима Фадеева взволнованы последними сообщениями, опубликованными в Instagram Юлией Савичевой и другими подопечными. Они заявили, что центр продюсера будет закрыт, хотя официальной информации не поступало.

Знаменитость руководит им с 2003 года, а также был наставником на проекте “Песни”, где победитель конкурса мог стать его новым подопечным. Потому фанаты не поняли, почему звезды внезапно затронули такую тему, а Максим Фадеев предпочитает хранить молчание. Пользователи сетей надеются, что он просто готовит зрителям новый сюрприз или решил поменять название центра.

Юлия Савичева и другие подопечные Максима Фадеева опубликовали в Instagram сообщения о закрытии его центра


Исполнительницы тоже не комментируют свои записи, так что интрига сохраняется до выяснения подробностей. Музыкант всегда откровенно общается с поклонниками и обсуждает с ними разные темы, а недавно он вспоминал моменты, когда группа SEREBRO выступала на музыкальном конкурсе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:20
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