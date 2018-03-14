АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла почти на 8 процентов

Один из крупнейших мировых производителей спортивной одежды, обуви и аксессуаров – немецкая компания Adidas AG – увеличила в прошлом году свою чистую прибыль на 7,9 процента в сравнении с 2016 годом.

Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла почти на 8 процентов


Суммарно прибыль составила 1,1 миллиарда евро. При этом, в минувшем году выручка компании снизилась на 13% (660 милионов евро) в России и других странах, входящих в СНГ. Как объясняется в пресс-релизе Adidas AG, причина этому – «непростые потребительские настроения и закрытие дополнительных магазинов».

Однако, потеря продаж на рынке СНГ была компенсирована в четвертом квартале 2017 года выручкой, полученной от реализации продукции производителя спортивной одежды и аксессуаров в Северной Америке. За этот период компания увеличила прибыль на 5,056 миллиарда евро.

На текущий год в прогнозах Adidas – рост выручки на 10% от продаж в Северной Америке; в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 99%; в Европе и Латинской Америке – приблизительно на 5 процентов.

Adidas AG, основал в 1924 году Адольф Дасслер. Компания остается одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
Экономика
Добавил: George21 Сегодня, 21:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные
Ученые: Наноалмазы можно использовать для
Обновлённый седан Karma Revero запечатлели
В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты
После полугода молчания сериал «Mr. Freeman»
«Его лаборатория была целой Вселенной»: Ученые
Создатель Всемирной паутины выступил против
В США собака задохнулась в багажном отсеке
Натали считает, что надо жить скромно
Муж Виктории Романец Антон Гусев решил играть в
Дочь Табакова из-за обиды может не прийти на его
В Apple обнародовали дату презентации новой
Команда физиков из России смоделировала астероид
Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла почти
Австралийским ученым удалось зафиксировать сигнал
Эвелина Блёданс напишет книгу - пособие для
Александр Васильев подарил Татьяне Веденеевой
Ученые: Движения младенцев в материнской утробе
Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту
Nvidia планирует внедрение криптовалютных
Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram
Катя Жужа сказала, что ее день рождения совпадает
Исследователи нашли «фантомные» следы
Садальский выступил против православных
«Маленький полуазиатский философ»: Ирина
Дубай разочаровал молодую певицу Дану Соколову
Лолита Милявская станцевала в супермаркете под
FAW продажи запустит конкурента KIA Sportage
Анонсированы самые мощные Android-смартфоны
Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить
Просмотреть все новости