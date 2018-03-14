Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла почти на 8 процентов

Суммарно прибыль составила 1,1 миллиарда евро. При этом, в минувшем году выручка компании снизилась на 13% (660 милионов евро) в России и других странах, входящих в СНГ. Как объясняется в пресс-релизе Adidas AG, причина этому – «непростые потребительские настроения и закрытие дополнительных магазинов».Однако, потеря продаж на рынке СНГ была компенсирована в четвертом квартале 2017 года выручкой, полученной от реализации продукции производителя спортивной одежды и аксессуаров в Северной Америке. За этот период компания увеличила прибыль на 5,056 миллиарда евро.На текущий год в прогнозах Adidas – рост выручки на 10% от продаж в Северной Америке; в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 99%; в Европе и Латинской Америке – приблизительно на 5 процентов.Adidas AG, основал в 1924 году Адольф Дасслер. Компания остается одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.