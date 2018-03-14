В Москве столкнулся поезд и трактор

После ДТП на Ярославском направлении был запущен компенсирующий транспорт. Автобусы компенсируют проезд на время устранения последствий происшествия. Движение проложено от Лосионоостровской станции до остановки Яуза, об этом известила главная транспортная, пассажирская компания. Также из-за случившегося электрички в Москву некоторое время будут проезжать без остановок: Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза.Пассажиры находящиеся в поезде в момент аварии не пострадали.