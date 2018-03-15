«МегаФон» добавил в интернет-опции безлимитные приложения

Опция «Интернет М», за которую следует внести 550 рублей на месяц включает в себя неограниченный просмотр видео в рамках YouTube, пользование почтовыми сервисами («Яндекс.Почта», Mail.ru, Gmail), облачными сервисами (Dropbox, «Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru», iCloud), социальными сетями (Instagram, «Одноклассники», Facebook, «ВКонтакте»). В данном случае подразумевается также 720 часов навигации на месяц («2ГИС», Apple Maps, «Google Карты», «Яндекс Карты», «Яндекс Транспорт», «Яндекс.Навигатор»).Для прочих сервисов доступен трафик на двенадцать гигабайт. Новые опции «Интернет M, L, XL» являются действующими по всей Российской Федерации без роуминга. Эти опции подключаются непосредственно на тариф, который носит название «МегаФон-Онлайн».