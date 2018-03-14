Команда физиков из России смоделировала астероид и разрушила его лазером

Часто ученые говорят о потенциальном падении на нашу планету опасного астероида, однако пока не смогли придумать эффективной защиты от него. Но очевиден тот факт, что его можно или подорвать, или отклонить от траектории. Российские специалисты решили проверить первый вариант, разработав модель астероида и использовав действие ядерной волны.Модель создали из структуры каменистых метеоритов, а лазерные приборы выбрали трех видов - "Луч", "Искра-5" и "Сатурн". Каждый из них направляли на "астероид" в вакууме. Было доказано, что лазерный удар уничтожающим образом влияет на астероид, аналогично ядерному взрыву. В дальнейшем исследователи планируют исследовать разные способы падения небесных тел.