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Татьяна Навка призналась, за что Смехова назвала её «сволочью»

Татьяна Навка недавно стала гостьей скандального телешоу «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева. Спортсменка призналась, за что Смехова назвала её «сволочью».

Татьяна Навка призналась, за что Смехова назвала её «сволочью»


Навка призналась, что в лице Дмитрия Пескова, являющегося вторым супругом спортсменки, встретила «настоящего принца». С 2015 года пара живёт в счастливом браке и воспитывает дочь Надежду. У Татьяны есть старшая дочь Александра, родившаяся от Александра Жулина, но спортсменка отметила, что очень хочет мальчика.

Также Навка поведала, что однажды её поведение возмутило Алику Смехову, которая позавидовала фигуристке, которая может иногда позволить себе не следить за фигурой. Сорокадевятилетняя артистка застала Татьяну в тот момент, когда она «поспешно поглощала еду». Актриса сразу же начала в шуточном тоне обвинять чемпионку. По словам Навки, Смехова подошла к ней и в шутку сказала "Сволочь! Я тебе завидую».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:19
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