В Калининграде мужчина изгонял орков и чертей из общежития с помощью топора
В сетях было опубликовано сообщение свидетелей события из калининградского общежития на ул. Суворова. Мужчина изгонял орков и чертей из здания с помощью топора, после чего был задержан сотрудниками органов.
Люди заметили, что сосед бегает по коридорам и издает странные звуки, после чего обратились в полицию. Оказалось, что человек решил отказаться от спиртного, но через несколько дней организм просто не выдержал такого напряжения. Врачи после обследования нашли у пациента белую горячку, сопровождающуюся сильными галлюцинациями.
В такие моменты алкоголики часто видят мифических существ или демонов, а в данной ситуации горожанин заметил толпы сказочных героев, после чего решил избавиться от них таким способом. Сотрудники органов вовремя остановили “героя”, не успевшего причинить вред живым собратьям.
Люди заметили, что сосед бегает по коридорам и издает странные звуки, после чего обратились в полицию. Оказалось, что человек решил отказаться от спиртного, но через несколько дней организм просто не выдержал такого напряжения. Врачи после обследования нашли у пациента белую горячку, сопровождающуюся сильными галлюцинациями.
В такие моменты алкоголики часто видят мифических существ или демонов, а в данной ситуации горожанин заметил толпы сказочных героев, после чего решил избавиться от них таким способом. Сотрудники органов вовремя остановили “героя”, не успевшего причинить вред живым собратьям.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00