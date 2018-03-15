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В Калининграде мужчина изгонял орков и чертей из общежития с помощью топора

В сетях было опубликовано сообщение свидетелей события из калининградского общежития на ул. Суворова. Мужчина изгонял орков и чертей из здания с помощью топора, после чего был задержан сотрудниками органов.

Люди заметили, что сосед бегает по коридорам и издает странные звуки, после чего обратились в полицию. Оказалось, что человек решил отказаться от спиртного, но через несколько дней организм просто не выдержал такого напряжения. Врачи после обследования нашли у пациента белую горячку, сопровождающуюся сильными галлюцинациями.

В Калининграде мужчина изгонял орков и чертей из общежития с помощью топора


В такие моменты алкоголики часто видят мифических существ или демонов, а в данной ситуации горожанин заметил толпы сказочных героев, после чего решил избавиться от них таким способом. Сотрудники органов вовремя остановили “героя”, не успевшего причинить вред живым собратьям.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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