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Алексей Воробьев сыграл гомосексуалиста в американском ток-шоу

Алексей Воробьев сыграл бывшего кокаинового наркомана и гомосексуалиста в американском ток-шоу «Нереально».

Алексей Воробьев сыграл гомосексуалиста в американском ток-шоу


Видео из данного шоу уже появилось на просторах соцсети. Отечественный зритель активно обсуждает Алексея Воробьёва за провокационное поведение в ролике. Воробьёв играет Алексея Петрова - конкурсанта шоу для знакомств. Его персонажа общественность сможет увидеть в третьем сезоне ток-шоу. Воробьев в титрах указан, как Alex Sparrow. По сюжету все конкурсанты ведут борьбу за сердце Серены Уолкотт. Артист играет роль бывшего наркомана и танцора балета. В третьем эпизоде продемонстрирован поцелуй певца с мужчиной.

После этого мгновенно поползли слухи касательно того, что Алексей и в реальной жизни отличается нетрадиционной сексуальной ориентацией. Некоторые фанаты заявили, что артист участвовал в российском телешоу «Холостяк», в котором искал себе девушку и максимально активно показывал свою гетеросексуальность.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:35
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