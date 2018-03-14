Алексей Воробьев сыграл гомосексуалиста в американском ток-шоу

Видео из данного шоу уже появилось на просторах соцсети. Отечественный зритель активно обсуждает Алексея Воробьёва за провокационное поведение в ролике. Воробьёв играет Алексея Петрова - конкурсанта шоу для знакомств. Его персонажа общественность сможет увидеть в третьем сезоне ток-шоу. Воробьев в титрах указан, как Alex Sparrow. По сюжету все конкурсанты ведут борьбу за сердце Серены Уолкотт. Артист играет роль бывшего наркомана и танцора балета. В третьем эпизоде продемонстрирован поцелуй певца с мужчиной.После этого мгновенно поползли слухи касательно того, что Алексей и в реальной жизни отличается нетрадиционной сексуальной ориентацией. Некоторые фанаты заявили, что артист участвовал в российском телешоу «Холостяк», в котором искал себе девушку и максимально активно показывал свою гетеросексуальность.