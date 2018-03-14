Специалисты назвали несколько способов как избавиться от целлюлита

Для того, чтобы на теле человека не было целлюлита, по словам специалистов, необходимо делать массаж всего тела. Это поможет наладить кровообращение, а также сделает кожу эластичной и мягкой. Листовая зелень способна помочь организму не откладывать жир там, где он нежелателен, поскольку данный ингредиент оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и те продукты, которые богаты водой. Специалисты призывают бросить курить тех, кто стремится поддерживать свою фигуру идеальной.Дабы избавиться от целлюлита, необходимо прибегать к кардио нагрузкам во время тренировок несколько раз в неделю, а после самой физической активности важно растягивать мышцы, потому как происходит хороший отток крови, улучшается кровообращение. Такие продукты, как грецкие орехи, миндаль и авокадо содействуют правильному обмену веществ, поскольку в их составе имеются здоровые жиры.