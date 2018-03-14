АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Специалисты назвали несколько способов как избавиться от целлюлита

В современном обществе всё больше женщин переживает из-за того, что у них появляется целлюлит, потому специалисты из Сиднея назвали несколько простых способов того, как избавиться от этой проблемы.

Специалисты назвали несколько способов как избавиться от целлюлита


Для того, чтобы на теле человека не было целлюлита, по словам специалистов, необходимо делать массаж всего тела. Это поможет наладить кровообращение, а также сделает кожу эластичной и мягкой. Листовая зелень способна помочь организму не откладывать жир там, где он нежелателен, поскольку данный ингредиент оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и те продукты, которые богаты водой. Специалисты призывают бросить курить тех, кто стремится поддерживать свою фигуру идеальной.

Дабы избавиться от целлюлита, необходимо прибегать к кардио нагрузкам во время тренировок несколько раз в неделю, а после самой физической активности важно растягивать мышцы, потому как происходит хороший отток крови, улучшается кровообращение. Такие продукты, как грецкие орехи, миндаль и авокадо содействуют правильному обмену веществ, поскольку в их составе имеются здоровые жиры.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«ВКонтакте» запускает в работу мобильную версию
Специалисты назвали несколько способов как
Версия Suzuki Vitara прибавил в цене от 14 до 24
Алексей Воробьев сыграл гомосексуалиста в
Эксперты: Какие активы принесут прибыль в 2018
Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от
Уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков
Татьяна Навка призналась, за что Смехова назвала
Американка после сожжения свадебного платья
General Motors запустит Airbnb для авто на базе
Екатерина Андреева продемонстрировала свою
Кодовое имя нового смартфона OnePlus 6
Учёные будут определять уровень IQ человека по
На продажу выставили спецавто Chrysler 300C из
Хейтеры считают, что Ксения Бородина втянула
В Сети обнародованы первые фото со свадьбы Марии
В Ульяновске открывается первое котокафе с
СМИ: Стивен Хокинг всю жизнь был готов к
В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach
Учёные: Курильщики могут потерять слух
Возле перевала Дятлова обнаружена 14-метровая
Ксения Бородина отдохнула в бане, рискуя
Виктория Дайнеко планирует рождение второго
Дарья Пынзарь сильно обгорела на отдыхе в Турции
Дмитрий Медведев: Молодой семье и кредит со
Впервые LADA XRAY демонстрирует падение продаж в
Японские ученые нашли самый большой денежный клад
Иосиф Пригожин поведал, кто виноват в его
Британский ученый Стивен Хокинг скончался в
Ученые заменят лабораторных животных
Просмотреть все новости