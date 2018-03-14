АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Хейтеры считают, что Ксения Бородина втянула Курбана Омарова в свои махинации

Несколько месяцев назад по всей стране прокатилась настоящая волна громких разоблачений, которые связанны с российскими знаменитостями, а также их рекламной деятельностью.

Хейтеры считают, что Ксения Бородина втянула Курбана Омарова в свои махинации

Ольга Бузова, Ксения Бородина, Настасья Самбурская и многие другие звезды предлагали людям поучаствовать во всевозможных конкурсах, а для этого нужно было лишь подписаться на страницы спонсоров, обещающих хорошие призы.

Вот только о победителях никто никогда так и не слышал, а Сеть переполняли сообщения, что все это обман. Спонсоры постоянно меняются, а в связи с этим регулярно появляются очередные платные дополнительные конкурсы и прочее.

Хейтеры считают, что Ксения Бородина втянула Курбана Омарова в свои махинации

Однако никого это не останавливает и теперь известная телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина уже рекламирует очередной новый конкурс в компании со своим супругом Курбаном Омаровым. На этот парочка обещает победителю автомобиль и еще много призов.

К слову многие уверены, что тот, кто принимает участие, практически ничем не рискует, однако те, кто уже попытался получить что-то «нахаляву», предупреждают – не поддаваться на обман.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«ВКонтакте» запускает в работу мобильную версию
Специалисты назвали несколько способов как
Версия Suzuki Vitara прибавил в цене от 14 до 24
Алексей Воробьев сыграл гомосексуалиста в
Эксперты: Какие активы принесут прибыль в 2018
Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от
Уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков
Татьяна Навка призналась, за что Смехова назвала
Американка после сожжения свадебного платья
General Motors запустит Airbnb для авто на базе
Екатерина Андреева продемонстрировала свою
Кодовое имя нового смартфона OnePlus 6
Учёные будут определять уровень IQ человека по
На продажу выставили спецавто Chrysler 300C из
Хейтеры считают, что Ксения Бородина втянула
В Сети обнародованы первые фото со свадьбы Марии
В Ульяновске открывается первое котокафе с
СМИ: Стивен Хокинг всю жизнь был готов к
В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach
Учёные: Курильщики могут потерять слух
Возле перевала Дятлова обнаружена 14-метровая
Ксения Бородина отдохнула в бане, рискуя
Виктория Дайнеко планирует рождение второго
Дарья Пынзарь сильно обгорела на отдыхе в Турции
Дмитрий Медведев: Молодой семье и кредит со
Впервые LADA XRAY демонстрирует падение продаж в
Японские ученые нашли самый большой денежный клад
Иосиф Пригожин поведал, кто виноват в его
Британский ученый Стивен Хокинг скончался в
Ученые заменят лабораторных животных
Просмотреть все новости