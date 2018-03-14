Хейтеры считают, что Ксения Бородина втянула Курбана Омарова в свои махинации
Несколько месяцев назад по всей стране прокатилась настоящая волна громких разоблачений, которые связанны с российскими знаменитостями, а также их рекламной деятельностью.
Ольга Бузова, Ксения Бородина, Настасья Самбурская и многие другие звезды предлагали людям поучаствовать во всевозможных конкурсах, а для этого нужно было лишь подписаться на страницы спонсоров, обещающих хорошие призы.
Вот только о победителях никто никогда так и не слышал, а Сеть переполняли сообщения, что все это обман. Спонсоры постоянно меняются, а в связи с этим регулярно появляются очередные платные дополнительные конкурсы и прочее.
Однако никого это не останавливает и теперь известная телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина уже рекламирует очередной новый конкурс в компании со своим супругом Курбаном Омаровым. На этот парочка обещает победителю автомобиль и еще много призов.
К слову многие уверены, что тот, кто принимает участие, практически ничем не рискует, однако те, кто уже попытался получить что-то «нахаляву», предупреждают – не поддаваться на обман.
Ольга Бузова, Ксения Бородина, Настасья Самбурская и многие другие звезды предлагали людям поучаствовать во всевозможных конкурсах, а для этого нужно было лишь подписаться на страницы спонсоров, обещающих хорошие призы.
Вот только о победителях никто никогда так и не слышал, а Сеть переполняли сообщения, что все это обман. Спонсоры постоянно меняются, а в связи с этим регулярно появляются очередные платные дополнительные конкурсы и прочее.
Однако никого это не останавливает и теперь известная телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина уже рекламирует очередной новый конкурс в компании со своим супругом Курбаном Омаровым. На этот парочка обещает победителю автомобиль и еще много призов.
К слову многие уверены, что тот, кто принимает участие, практически ничем не рискует, однако те, кто уже попытался получить что-то «нахаляву», предупреждают – не поддаваться на обман.