В интернет «слили» дату релиза Shadow of the Tomb Raider

Новая часть игры Shadow of the Tomb Raider будет финалом истории касательно происхождения Лары. Релиз игры запланирован на 14 сентября 2018 года. Девелоперы 27 апреля должны поделиться информацией, какие именно бонусы ожидают игроманов за предварительный заказ. Игрушка выйдет на всех основных ключевых платформах PC, Xbox One, PlayStation 4. Касательно существования Shadow of the Tomb Raider известно стало в середине 2017 года. Тогда представителями маркетингового агентства TAKEOFF Creative были размещены концепт-арты проекта, однако вскоре сайт отключили на профилактику.Представители разработчиков Square Enix поздней утвердительно заявили, что в 2018 году продемонстрируют новую часть Tomb Raider. В обращении к поклонникам они спрятали слово SHADOW. Это начальные буквы всех 6-ти предложений.