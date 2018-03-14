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«ВКонтакте» запускает в работу мобильную версию шоу-викторины с участием Урганта

Новый аналог американской онлайн - викторины HQ Trivia, решили создать разработчики соцсети «ВКонтакте». Новинка будет представлена россиянам под названием «Клевер». Смотреть шоу, в котором примет участие Иван Ургант, можно будет два раза в день.

Викторины «ВКонтакте» проходят исключительно в прямом эфире, призовые имеют денежное выражение. Российский ведущий программы «Вечерний Ургант» решил участвовать в проекте «Клевер» и взять совместно с командой ответственность за организацию всех выпусков. Есть подтверждения и от «Первого канала», по поводу решения о работе в соцсети. Как рассказал Дмитрий Лушников, представитель от создателей прототипа американского шоу, приложение скоро появится в магазинах App Store и Google Play и будет представлено в виде «мобильного интерактивного шоу».
«ВКонтакте» запускает в работу мобильную версию шоу-викторины с участием Урганта


Начинаться игра с Иваном Ургантом будет ежедневно, два раза, в 13-00 и 20-00 по мск. Для выигрыша денежного приза, пользователям необходимо будет ответить на 12 вопросов. Проведением кастинга для отбора дополнительных ведущих, займется непосредственно российский актер. На его команду ложиться ответственность выбора дизайна, внешнего вида, а так же студии нового шоу. Первоначально, сумму выигрыша определили размером в 1 миллион рублей, но спонсорская помощь поможет со временем его увеличить.
Общество / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:50
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