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Нацбанк Украины отказался чеканить новые копейки

Чеканить копейки в Украине уже не будут, а гривневые купюры мелкого достоинства поэтапно будут заменены монетами. Но торговые сети не утратят возможность устанавливать цену на товар, оканчивающуюся на 99 копеек.

Нацбанк Украины отказался чеканить новые копейки


Нацбанк Украины решил отказаться от чеканки копеечных монет в 1, 2, 5, 10 и 25 копеек, а также распорядился купюры в 1, 2, 5, и 10 гривен заменять на соответствующие монеты, к чеканке которых уже приступили.

В апреле 2018 года в обращение будут введены монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны, а на протяжении 2019-2020 годов Нацбанк выпустит в оборот 5-ти и 10-ти гривневые монеты.

Как бумажные гривны, так и копейки, которые имеются сейчас в денежном обращении, останутся. Ими можно будет расплачиваться «неограниченный период времени», сообщает НБУ. Но выпуск новых банкнот от 1 до 10 гривен прекратят.

Причина национального регулятора отказаться от чеканки копеек – экономическая: изготовление одной монетки превышает стоимость ее номинала. Замена бумажных денег мелкого номинала объясняется, в частности, и тем, что срок службы монеты составляет где-то 20 лет, а бумажного знака ограничивается, примерно, одним годом.
Экономика
Добавил: George21 Сегодня, 19:35
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