Нацбанк Украины отказался чеканить новые копейки

Нацбанк Украины решил отказаться от чеканки копеечных монет в 1, 2, 5, 10 и 25 копеек, а также распорядился купюры в 1, 2, 5, и 10 гривен заменять на соответствующие монеты, к чеканке которых уже приступили.В апреле 2018 года в обращение будут введены монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны, а на протяжении 2019-2020 годов Нацбанк выпустит в оборот 5-ти и 10-ти гривневые монеты.Как бумажные гривны, так и копейки, которые имеются сейчас в денежном обращении, останутся. Ими можно будет расплачиваться «неограниченный период времени», сообщает НБУ. Но выпуск новых банкнот от 1 до 10 гривен прекратят.Причина национального регулятора отказаться от чеканки копеек – экономическая: изготовление одной монетки превышает стоимость ее номинала. Замена бумажных денег мелкого номинала объясняется, в частности, и тем, что срок службы монеты составляет где-то 20 лет, а бумажного знака ограничивается, примерно, одним годом.