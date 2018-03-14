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Twitch каждый месяц будет выдавать премиум-пользователям бесплатные игры

Сервис, предназначенный для трансляций видео Twitch, вместе с компанией Amazon, заявил про выгодное для геймеров сотрудничество.

Twitch каждый месяц будет выдавать премиум-пользователям бесплатные игры


Компания Amazon более года назад получила доступ непосредственно к пользовательской базе популярного сервиса Twitch. Ею теперь предлагаются бесплатные игры для потенциальных пользователей, оформивших премиум-подписку. Пользователи с 15 марта получат бесплатно игры от Amazon. Oxenfree и Superhot станут первыми бесплатными играми. Игроки с первого апреля получат доступ к SteamWorld Dig 2 и Tales from the Borderlands. Пока не анонсировали перечень игр, которые станут доступны в дальнейшем. Это первый раз, когда Twitch и Amazon своё партнёрство используют для раздачи игр непосредственно на регулярной основе.

По программе Twitch Prime Indie Amplifier 8 игр будут также бесплатными в течение нескольких следующих месяцев. Сервис изначально для раздачи выбрал Shadow Tactics, а также Tales from Candlekeep: Tomb of Annihilation.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:45
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