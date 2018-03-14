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Ученые из США доказали невозможность контакта с живыми инопланетянами

Астрономы обнародовали неутешительные выводы для любителей НЛО. Даже если удастся зафиксировать сигналы из космических глубин, принадлежащие разумным инопланетным существам, то к этому времени их цивилизация уже вымрет.

Ученые из США доказали невозможность контакта с живыми инопланетянами


К подобным выводам пришли исследователи из США во главе с астрофизиком Фрэнком Дрэйком. Ученые вычислили область, которую могут охватывать инопланетные сигналы. На основе своих исследований ученые пришли к выводу, что сигналы могут распространяться на очень дальние расстояния во Вселенной, и к тому времени когда они достигнут Земли, конкретные пришельцы могут быть к этому времени мертвыми, так как цивилизации постоянно вымирают и возникают вновь на протяжении всей истории развития Вселенной.

Ученые сообщили, что диаметр Млечного Пути занимает 100 тысяч световых лет, а Земля от центра галактики расположена на расстоянии в 26 тысяч световых лет. Следовательно, если учесть, что инопланетные сигналы распространяются на 100 тысяч световых лет, вряд ли к тому времени, когда астрономы на нашей планете зафиксируют внеземные сигналы, пришельцы, пославшие их, будут все еще живы.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:05
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