Ученые из США доказали невозможность контакта с живыми инопланетянами

К подобным выводам пришли исследователи из США во главе с астрофизиком Фрэнком Дрэйком. Ученые вычислили область, которую могут охватывать инопланетные сигналы. На основе своих исследований ученые пришли к выводу, что сигналы могут распространяться на очень дальние расстояния во Вселенной, и к тому времени когда они достигнут Земли, конкретные пришельцы могут быть к этому времени мертвыми, так как цивилизации постоянно вымирают и возникают вновь на протяжении всей истории развития Вселенной.Ученые сообщили, что диаметр Млечного Пути занимает 100 тысяч световых лет, а Земля от центра галактики расположена на расстоянии в 26 тысяч световых лет. Следовательно, если учесть, что инопланетные сигналы распространяются на 100 тысяч световых лет, вряд ли к тому времени, когда астрономы на нашей планете зафиксируют внеземные сигналы, пришельцы, пославшие их, будут все еще живы.