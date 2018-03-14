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Учёные будут определять уровень IQ человека по слюне

Учёные из Университета Эдинбурга намерены создать тест, определяющий уровень IQ человека по слюне. В ходе исследования было открыто 537 генов, связанных с интеллектом.

Учёные будут определять уровень IQ человека по слюне


Учёные установили, что уровень IQ человека определяется генами. Интеллект можно назвать наследственной чертой, так как 50-80% различий в уровне IQ объясняются генетическими факторами. Исследование показало, что за умственные способности человека отвечают 537 генов - в 10 раз больше, чем было принято считать.

Учёные в будущем смогут определять уровень IQ человека по анализу слюны, такие тесты используются для ДНК-тестов. Гены, определяющие интеллект, делают человека более физически крепким. Люди, отличающиеся высоким уровнем умственных способностей, не жалуются на здоровье и дольше живут. Гены интеллекта помогают усилить сигналы между клетками мозга, что является защитой от развития деменции и болезни Альцгеймера.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:55
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