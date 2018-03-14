Учёные будут определять уровень IQ человека по слюне

Учёные установили, что уровень IQ человека определяется генами. Интеллект можно назвать наследственной чертой, так как 50-80% различий в уровне IQ объясняются генетическими факторами. Исследование показало, что за умственные способности человека отвечают 537 генов - в 10 раз больше, чем было принято считать.Учёные в будущем смогут определять уровень IQ человека по анализу слюны, такие тесты используются для ДНК-тестов. Гены, определяющие интеллект, делают человека более физически крепким. Люди, отличающиеся высоким уровнем умственных способностей, не жалуются на здоровье и дольше живут. Гены интеллекта помогают усилить сигналы между клетками мозга, что является защитой от развития деменции и болезни Альцгеймера.