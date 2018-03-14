ESA опубликовало снимки "вулканической червоточины" на Земле

Снимки необычной пещеры острова Лансороте (Канарские острова) были созданы при помощи современных 3D-технологий, а точнее – сканированием лавовой трубки.Эксперты объясняют, что такие образования, как лавовые трубы очень интересны в плане исследования, так как пещеры, созданные подобным путем, были обнаружены на Марсе и Луне и являются комфортным местом для проживания даже в таких малопригодных для жизни местах, как сухая среда Марса.В пещерах типа «вулканической червоточины» держится практически равномерная температура, кроме того, на других планетах подобные образования могут послужить надежным укрытием от падения метеоритов и смертельного ультрафиолетового излучения. Ученые надеются, что дальнейшее исследование «вулканических червоточин» на Земле поможет понять их происхождение на других планетах нашей системы.