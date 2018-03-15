Казахский школьник-гений Исаак Мустопуло верит, что его учитель Стивен Хокинг превратился в энергию

Мальчик даже перестал говорить после перенесенного стресса, после чего его первыми словами стали вышеописанные мысли. Впервые он познакомился с будущим учителем в 2017 г, когда посетил Кембридж.Тогда Стивен Хокинг не только помог ему поверить в свои силы, но и вселил надежду, способную творить чудеса. Юный исследователь сейчас хочет продолжить работы своего наставника и сделать много других открытий.