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Казахский школьник-гений Исаак Мустопуло верит, что его учитель Стивен Хокинг превратился в энергию

Пользователи Facebook заметили новое сообщение, опубликованное казахским школьником-гением Исааком Мустопуло. Он верит, что его учитель Стивен Хокинг превратился в энергию после кончины, а также немного рассказал о своем состоянии после трагической новости.

Мальчик даже перестал говорить после перенесенного стресса, после чего его первыми словами стали вышеописанные мысли. Впервые он познакомился с будущим учителем в 2017 г, когда посетил Кембридж.

Казахский школьник-гений Исаак Мустопуло верит, что его учитель Стивен Хокинг превратился в энергию


Тогда Стивен Хокинг не только помог ему поверить в свои силы, но и вселил надежду, способную творить чудеса. Юный исследователь сейчас хочет продолжить работы своего наставника и сделать много других открытий.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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