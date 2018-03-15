Казахский школьник-гений Исаак Мустопуло верит, что его учитель Стивен Хокинг превратился в энергию
Пользователи Facebook заметили новое сообщение, опубликованное казахским школьником-гением Исааком Мустопуло. Он верит, что его учитель Стивен Хокинг превратился в энергию после кончины, а также немного рассказал о своем состоянии после трагической новости.
Мальчик даже перестал говорить после перенесенного стресса, после чего его первыми словами стали вышеописанные мысли. Впервые он познакомился с будущим учителем в 2017 г, когда посетил Кембридж.
Тогда Стивен Хокинг не только помог ему поверить в свои силы, но и вселил надежду, способную творить чудеса. Юный исследователь сейчас хочет продолжить работы своего наставника и сделать много других открытий.
Мальчик даже перестал говорить после перенесенного стресса, после чего его первыми словами стали вышеописанные мысли. Впервые он познакомился с будущим учителем в 2017 г, когда посетил Кембридж.
Тогда Стивен Хокинг не только помог ему поверить в свои силы, но и вселил надежду, способную творить чудеса. Юный исследователь сейчас хочет продолжить работы своего наставника и сделать много других открытий.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00