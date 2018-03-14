Ксения Бородина отдохнула в бане, рискуя заработать грибок

«Чужие тапки в бане хуже, чем чужие трусы», - шутливо написали в комментариях фолловеры.

На днях Ксюша с подругой отправилась не в СПА-салон, а в настоящую русскую баню, «поколотить» себя вениками. «Банька», - коротко и просто подписала снимок Бородина, предложив подписчикам домыслить за нее, что же происходило в стенах парилки.К слову, поклонники заметили, что поездка была либо незапланированной, либо стремительной, так как Ксюша не успела даже подготовиться и прихватить с собой предметы личной гигиены, к примеру, тапочки, которые явно на фото бросаются в глаза. Обувь на девушке явно мужская, это очевидно по размеру и цвету, а самое главное, чужая.Однако, если подумать, то эти вещи могут «подарить» очередному «владельцу» замечательный букет ненужных зараз, которые переносятся после соприкосновения с телом. К слову, фанаты выразили надежду, что Ксюшу обойдет эта участь, дабы не лечить грибок и не оправдываться перед супругом.