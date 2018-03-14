Ученые: За детей женщина расплачивается зубами

О том, что дети «забирают» у матери зубы давно всем известный факт. Однако до недавнего времени наука не располагала проверенной статистической информацией. Теперь же ученые из Голландии и Германии, проводившие свои исследования, подтвердили известное статистикой. Эксперты анализировали данные 34 тысяч человек – представителей 14 стран, из которых 20 тысяч были женщины. Средний возраст «подопытных» составлял 67 лет.В частности, эксперты сравнили количество у матери детей и оставшихся зубов: в среднем не было 10 зубов. У матерей, имеющих трое отпрысков, насчитали на 4 зуба меньше, чем у матерей с двумя.Как объясняют ученые данный факт, вырабатывающиеся во время беременности гормоны не дают нормально усваиваться кальцию. Кроме того еще и "помогают» развиться болезням десен. Да еще беременных часто тянет на сладкое или кислое, т.е. к тому, что еще больше разрушает зубы. Есть и бытовые стороны у данной проблемы: часто женщина с большим количеством детей банально не находит времени на посещение стоматолога, да и на приготовление здоровой пищи тоже.А вот мужчины зубами за детей не расплачиваются.