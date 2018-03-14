Дарья Пынзарь сильно обгорела на отдыхе в Турции

«Темик зазевался, я обгорела(((( да так, что не могу шевельнуться. Чем намазаться?» - поинтересовалась знаменитость у своих фолловеров.

Девушка опубликовала в своем микроблоге пост, в котором поделилась с поклонниками как хорошо и не очень отдохнула в Турции.Как только девушка въехала в гористую местность Алании то влюбилась в неё снова. В Алании очень красиво и очень тепло, и даже теплее чем в других городах, рассказала Даша. Шикарная природа, повсюду цветы и растущие на деревьях апельсины, одним словом - маленький рай.Звезда телестройки сообщила, что ей и сыновьям очень понравился бассейн. Семейство радовалось и загорало под теплым турецким солнцем... а в итоге Дарья Пынзарь пожаловалась, что вся обгорела, причем настолько, что больно даже шевельнуться.В заключение своей публикации девушка посоветовала подписчикам, оставаясь под жарким солнцем, не забывать о том, что кожа после зимы совершенно отвыкла от солнечных лучей, а потому загорать стоит аккуратнее.