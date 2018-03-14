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Дарья Пынзарь сильно обгорела на отдыхе в Турции

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала о проблемах со здоровьем, которые получилана днях. Как известно не так давно Дарья с двумя сыновьями отправилась на отдых в Турцию.

Дарья Пынзарь сильно обгорела на отдыхе в Турции

Девушка опубликовала в своем микроблоге пост, в котором поделилась с поклонниками как хорошо и не очень отдохнула в Турции.
Как только девушка въехала в гористую местность Алании то влюбилась в неё снова. В Алании очень красиво и очень тепло, и даже теплее чем в других городах, рассказала Даша. Шикарная природа, повсюду цветы и растущие на деревьях апельсины, одним словом - маленький рай.

Звезда телестройки сообщила, что ей и сыновьям очень понравился бассейн. Семейство радовалось и загорало под теплым турецким солнцем... а в итоге Дарья Пынзарь пожаловалась, что вся обгорела, причем настолько, что больно даже шевельнуться.

«Темик зазевался, я обгорела(((( да так, что не могу шевельнуться. Чем намазаться?» - поинтересовалась знаменитость у своих фолловеров.

В заключение своей публикации девушка посоветовала подписчикам, оставаясь под жарким солнцем, не забывать о том, что кожа после зимы совершенно отвыкла от солнечных лучей, а потому загорать стоит аккуратнее.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:03
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