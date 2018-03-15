АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

На продажу выставлен деревянный спорткар Dolphin с мотором от Datsun

Американская компания Peter Portugal выставила на продажу необычный спорткар Dolphin, который построен на базе японской модели Datsun 280ZX 1979 года. Данный родстер отличается тем, что его кузов и некоторые детали интерьера созданы из дерева дорогих сортов.

На продажу выставлен деревянный спорткар Dolphin с мотором от Datsun


В люксовых автомобилях британских марок нередко применяется дерево в отделке интерьера, однако полностью деревянный кузов это довольно необычное решение. В США на продажу выставили уникальный автомобиль Peter Portugal Dolphin, его кузов создан из древесины дерева возрастом 250 лет, оно упало во время шторма в 1981 году.

Уникальный родстер создан полностью вручную, в его основе лежит платформа от Datsun 280ZX, а также от данной модели взят силовой агрегат. Автомобиль выполнен в стиле моделей 1930 годов. Раритетную модель оценили в 249 000 долларов.

Автомобиль Peter Portugal Dolphin создан 90-х годах прошлого века, однако в 2002 году родстер попал в аварию и кузов был полностью разрушен. Специалистам компании Peter Portugal удалось восстановить автомобиль в 2013 году.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 06:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аудитория Apple Music достигла 38 000 000
Хейтеры заявили, что экс-парень Ольги Бузовой
На продажу выставлен деревянный спорткар Dolphin
В Мексике свидетели события запечатлели на видео
Microsoft побьет рекорд Гиннеса, выстрелив
В Калининграде мужчина изгонял орков и чертей из
«МегаФон» добавил в интернет-опции безлимитные
В Москве выставили на продажу раритетный спорткар
Исследователи продемонстрировали существование
Ученые: Зубчатая извилина в мозге связана с
Xiaomi запускается собственный аналог
Эксперты: Количество топлива космического корабля
Шторм Юпитера Большое красное пятно умирает,
Казахский школьник-гений Исаак Мустопуло верит,
Ученые предрекают потепление в России на
Генеральный директор YouTube объявил войну
Ожирение способствует сопротивлению к терапии
Машинное обучение ускоряет процесс лечения
Основоположник Всемирной паутины настроен против
Пекарь из Франкфурта нашел и принес в полицию 8
Ученые выявили у птиц гены, отвечающие за обучение
Volkswagen выпустит несколько серийных
Солист группы "ДДТ" посвятил видеоролик своей
Набравшая вес Хайди Клум подверглась критике
Рита Ора восхитила фанатов пикантными кадрами в
ФСБ и МВД осуществляют закупку оборудования для
Учёные советуют для быстрого выздоровления
Археолог Джеймс Мелларт во время своей жизни
Роман «Мастер и Маргарита» получит новую
Фонд XPrize заплатит 10 млн долларов команде
Просмотреть все новости