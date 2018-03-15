На продажу выставлен деревянный спорткар Dolphin с мотором от Datsun

В люксовых автомобилях британских марок нередко применяется дерево в отделке интерьера, однако полностью деревянный кузов это довольно необычное решение. В США на продажу выставили уникальный автомобиль Peter Portugal Dolphin, его кузов создан из древесины дерева возрастом 250 лет, оно упало во время шторма в 1981 году.Уникальный родстер создан полностью вручную, в его основе лежит платформа от Datsun 280ZX, а также от данной модели взят силовой агрегат. Автомобиль выполнен в стиле моделей 1930 годов. Раритетную модель оценили в 249 000 долларов.Автомобиль Peter Portugal Dolphin создан 90-х годах прошлого века, однако в 2002 году родстер попал в аварию и кузов был полностью разрушен. Специалистам компании Peter Portugal удалось восстановить автомобиль в 2013 году.