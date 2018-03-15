Учёные: Партнёры замечают радость друг друга, но не грусть

Учёные сообщают, что люди редко распознают изменение настроения своего партнёра. Самым очевидным проявлением грусти и других негативных эмоций являются слёзы. Исследование показало, что влюблённые быстрее замечают радость и счастье. В течение одной недели влюблённые пары вели дневник, в котором указывали все испытываемые ими эмоции. Оказалось, что зачастую грусть расценивалась партнёром как нейтральное эмоциональное состояние.Учёные предупреждают о том, что такое невнимание к состоянию партнёра может негативно сказаться на отношениях. Когда человек испытывает грусть, он нуждается в максимальной заботе и поддержке. По наблюдения специалистов, самые счастливые и прочные пары вместе делят как радость, так и горе.