Microsoft побьет рекорд Гиннеса, выстрелив человеком из пушки

Microsoft устраивала уже такого рода шоу, во время выхода платформера Super Lucky`s Tale, но на рекорды Гиннеса не рассчитывала. Между тем Дэвид «Bullet» Смит собирается побить мировой рекорд, пройдя наибольшее расстояние в качестве пушечного ядра. Microsoft для этого подготовила Xbox Pirate Blaster больше 10 м, а также 5,5 т. Орудие должно Дэвида отправить в воздух с ускорением до 100 км/ч за 0,2 с. Трансляция попытки побить имеющийся мировой рекорд Гиннеса будет показана в рамках официального канала Xbox.Также Microsfot устроила квест. В данном случае нужно отгадать пятнадцать загадок в городах Канады, США, Австралии, Европы. Самый смекалистый сможет выиграть сокровище. Речь идёт о золотых бананах, которые стоят свыше ста тысяч американских долларов.