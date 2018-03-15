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Microsoft побьет рекорд Гиннеса, выстрелив человеком из пушки

В честь запуска игрушки Sea of Thieves для Xbox One и Windows 10, корпорация Microsoft пообещала побить рекорд Гиннеса, при этом выстрелив человеком непосредственно из пушки.

Microsoft побьет рекорд Гиннеса, выстрелив человеком из пушки


Microsoft устраивала уже такого рода шоу, во время выхода платформера Super Lucky`s Tale, но на рекорды Гиннеса не рассчитывала. Между тем Дэвид «Bullet» Смит собирается побить мировой рекорд, пройдя наибольшее расстояние в качестве пушечного ядра. Microsoft для этого подготовила Xbox Pirate Blaster больше 10 м, а также 5,5 т. Орудие должно Дэвида отправить в воздух с ускорением до 100 км/ч за 0,2 с. Трансляция попытки побить имеющийся мировой рекорд Гиннеса будет показана в рамках официального канала Xbox.

Также Microsfot устроила квест. В данном случае нужно отгадать пятнадцать загадок в городах Канады, США, Австралии, Европы. Самый смекалистый сможет выиграть сокровище. Речь идёт о золотых бананах, которые стоят свыше ста тысяч американских долларов.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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