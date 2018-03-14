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Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить сексуальную жизнь

По словам американских учёных, посещение специальных гостиниц, которые предоставляют определённый набор услуг, способно сделать сексуальную жизнь партнёров более яркой. Так, в Японии действуют "отели любви" для недолгого пребывания.

Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить сексуальную жизнь


Для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь, учёные предлагают парам воспользоваться гостиницами, которые направлены на изменения сексуальной жизни пары. Первое заведение такого типа появилось в 60-х годах прошлого века в Японии и пользуется популярностью по сей день. Среди предоставленных услуг можно отметить комнаты, которые оснащены специальными декорациями. Некоторые из них "погружают" пару в подводную пещеру или же позволяют паре на короткое время стать героями аниме-мультфильмов.

По словам учёных, подобные гостиницы для любовных утех могут раскрепостить влюблённых, которые проживают вместе со своими родственниками. Дело в том, что в азиатских странах принято жить вместе целыми поколениями, а потому пара не может в полном объёме реализовать свои сексуальные фантазии. Этой цели и служит специальные гостиницы.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:25
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