Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить сексуальную жизнь

Для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь, учёные предлагают парам воспользоваться гостиницами, которые направлены на изменения сексуальной жизни пары. Первое заведение такого типа появилось в 60-х годах прошлого века в Японии и пользуется популярностью по сей день. Среди предоставленных услуг можно отметить комнаты, которые оснащены специальными декорациями. Некоторые из них "погружают" пару в подводную пещеру или же позволяют паре на короткое время стать героями аниме-мультфильмов.По словам учёных, подобные гостиницы для любовных утех могут раскрепостить влюблённых, которые проживают вместе со своими родственниками. Дело в том, что в азиатских странах принято жить вместе целыми поколениями, а потому пара не может в полном объёме реализовать свои сексуальные фантазии. Этой цели и служит специальные гостиницы.