Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить сексуальную жизнь
По словам американских учёных, посещение специальных гостиниц, которые предоставляют определённый набор услуг, способно сделать сексуальную жизнь партнёров более яркой. Так, в Японии действуют "отели любви" для недолгого пребывания.
Для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь, учёные предлагают парам воспользоваться гостиницами, которые направлены на изменения сексуальной жизни пары. Первое заведение такого типа появилось в 60-х годах прошлого века в Японии и пользуется популярностью по сей день. Среди предоставленных услуг можно отметить комнаты, которые оснащены специальными декорациями. Некоторые из них "погружают" пару в подводную пещеру или же позволяют паре на короткое время стать героями аниме-мультфильмов.
По словам учёных, подобные гостиницы для любовных утех могут раскрепостить влюблённых, которые проживают вместе со своими родственниками. Дело в том, что в азиатских странах принято жить вместе целыми поколениями, а потому пара не может в полном объёме реализовать свои сексуальные фантазии. Этой цели и служит специальные гостиницы.
Для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь, учёные предлагают парам воспользоваться гостиницами, которые направлены на изменения сексуальной жизни пары. Первое заведение такого типа появилось в 60-х годах прошлого века в Японии и пользуется популярностью по сей день. Среди предоставленных услуг можно отметить комнаты, которые оснащены специальными декорациями. Некоторые из них "погружают" пару в подводную пещеру или же позволяют паре на короткое время стать героями аниме-мультфильмов.
По словам учёных, подобные гостиницы для любовных утех могут раскрепостить влюблённых, которые проживают вместе со своими родственниками. Дело в том, что в азиатских странах принято жить вместе целыми поколениями, а потому пара не может в полном объёме реализовать свои сексуальные фантазии. Этой цели и служит специальные гостиницы.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:25