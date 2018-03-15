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Учёные: Брокколи восстанавливает зрение не хуже моркови

Учёные из Калифорнии доказали пользу брокколи. Оказалось, что этот продукт способен восстанавливать зрение не хуже моркови.

Учёные: Брокколи восстанавливает зрение не хуже моркови


Учёные изучили брокколи и назвали её полезным продуктом. Это овощное растение содержит индол-3-карбинол, очищающий клетки от токсинов, кроме того, брокколи богата витаминами. Например, по содержанию бета-каротина капуста не уступает моркови, а витамина С в ней даже больше чем в апельсине и лимоне. Также брокколи содержит растительный белок и является отличным продуктом для тех, кто решил отказаться от употребления куриных яиц.

Учёные советуют тем, кто только начал испытывать проблемы со зрением, в обязательном порядке включить в ежедневный рацион брокколи. Также овощ подойдёт и тем, кто страдает от патологий сердца, лишнего веса, проблем с пищеварением, повышенного уровня инсулина. Капуста поможет вывести лишнюю жидкость из организма и уменьшит целлюлит.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 08:10
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