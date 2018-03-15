Учёные запретили детям пить фруктовые соки

Учёные подчёркивают, что детям не стоит пить фруктовые соки. Наиболее полезным напитком для неокрепшего организма является вода. Соки содержат мало пищевых волокон, они не дают ощущения сытости, поэтому дети склонны ими злоупотреблять. В рационе детей этот напиток не допускается к частому применению.Стоматологи присоединяются к запрету фруктовых соков. Этот напиток содержит большое количество сахара, что способствует развитию кариеса, а также вредит зубной эмали. ВОЗ отмечает, что в мире наблюдается эпидемия детского ожирения, частичная вина за набор веса детьми лежит на соках. Врачи рекомендуют давать малышам фрукты, богатые пищевыми волокнами. К ним относятся: апельсины, яблоки и груши.