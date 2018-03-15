В Москве выставили на продажу раритетный спорткар Mercedes по цене 200 седанов LADA Granta
Раритетный спорткар Mercedes-Benz SL-Class, сошедший с конвейера в 1955 году, выставили на продажу в Москве. Владелец автомобиля хочет выручить 100 миллионов рублей, что эквивалентно стоимости 200 седанов LADA Granta в «топовой» модификации.
Накануне на сайте подержаных автомобилей появилось объявление о продаже уникального спорткара линейки Mercedes-Benz SL, который больше известен, как Mercedes-Benz Gullwing 300SL. По словам владельца, автомобиль сохранился в идеальном состоянии, поэтому он и просит за него внушительную цену.
Под капотом раритетного спорткара Mercedes-Benz Gullwing 300SL установлен бензиновый агрегат ёмкостью 3,0 литра мощностью 205 лошадиных сил. Комплектуется двигатель механической коробкой передач. До контрольной «сотки» спорткар разгоняется за 7,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 211 км/час.
Mercedes-Benz Gullwing 300SL имеет уникальную для своих лет конструкцию, включая распашные двери типа «крыльев чайки», которыми оснащают современные суперкары.
Накануне на сайте подержаных автомобилей появилось объявление о продаже уникального спорткара линейки Mercedes-Benz SL, который больше известен, как Mercedes-Benz Gullwing 300SL. По словам владельца, автомобиль сохранился в идеальном состоянии, поэтому он и просит за него внушительную цену.
Под капотом раритетного спорткара Mercedes-Benz Gullwing 300SL установлен бензиновый агрегат ёмкостью 3,0 литра мощностью 205 лошадиных сил. Комплектуется двигатель механической коробкой передач. До контрольной «сотки» спорткар разгоняется за 7,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 211 км/час.
Mercedes-Benz Gullwing 300SL имеет уникальную для своих лет конструкцию, включая распашные двери типа «крыльев чайки», которыми оснащают современные суперкары.
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Добавил: Алина Сегодня, 02:00