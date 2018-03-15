В Москве выставили на продажу раритетный спорткар Mercedes по цене 200 седанов LADA Granta

Накануне на сайте подержаных автомобилей появилось объявление о продаже уникального спорткара линейки Mercedes-Benz SL, который больше известен, как Mercedes-Benz Gullwing 300SL. По словам владельца, автомобиль сохранился в идеальном состоянии, поэтому он и просит за него внушительную цену.Под капотом раритетного спорткара Mercedes-Benz Gullwing 300SL установлен бензиновый агрегат ёмкостью 3,0 литра мощностью 205 лошадиных сил. Комплектуется двигатель механической коробкой передач. До контрольной «сотки» спорткар разгоняется за 7,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 211 км/час.Mercedes-Benz Gullwing 300SL имеет уникальную для своих лет конструкцию, включая распашные двери типа «крыльев чайки», которыми оснащают современные суперкары.