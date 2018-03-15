АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

В Москве выставили на продажу раритетный спорткар Mercedes по цене 200 седанов LADA Granta

Раритетный спорткар Mercedes-Benz SL-Class, сошедший с конвейера в 1955 году, выставили на продажу в Москве. Владелец автомобиля хочет выручить 100 миллионов рублей, что эквивалентно стоимости 200 седанов LADA Granta в «топовой» модификации.

В Москве выставили на продажу раритетный спорткар Mercedes по цене 200 седанов LADA Granta


Накануне на сайте подержаных автомобилей появилось объявление о продаже уникального спорткара линейки Mercedes-Benz SL, который больше известен, как Mercedes-Benz Gullwing 300SL. По словам владельца, автомобиль сохранился в идеальном состоянии, поэтому он и просит за него внушительную цену.

Под капотом раритетного спорткара Mercedes-Benz Gullwing 300SL установлен бензиновый агрегат ёмкостью 3,0 литра мощностью 205 лошадиных сил. Комплектуется двигатель механической коробкой передач. До контрольной «сотки» спорткар разгоняется за 7,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 211 км/час.

Mercedes-Benz Gullwing 300SL имеет уникальную для своих лет конструкцию, включая распашные двери типа «крыльев чайки», которыми оснащают современные суперкары.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 02:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве выставили на продажу раритетный спорткар
Исследователи продемонстрировали существование
Ученые: Зубчатая извилина в мозге связана с
Xiaomi запускается собственный аналог
Эксперты: Количество топлива космического корабля
Шторм Юпитера Большое красное пятно умирает,
Казахский школьник-гений Исаак Мустопуло верит,
Ученые предрекают потепление в России на
Генеральный директор YouTube объявил войну
Ожирение способствует сопротивлению к терапии
Машинное обучение ускоряет процесс лечения
Основоположник Всемирной паутины настроен против
Пекарь из Франкфурта нашел и принес в полицию 8
Ученые выявили у птиц гены, отвечающие за обучение
Volkswagen выпустит несколько серийных
Солист группы "ДДТ" посвятил видеоролик своей
Набравшая вес Хайди Клум подверглась критике
Рита Ора восхитила фанатов пикантными кадрами в
ФСБ и МВД осуществляют закупку оборудования для
Учёные советуют для быстрого выздоровления
Археолог Джеймс Мелларт во время своей жизни
Роман «Мастер и Маргарита» получит новую
Фонд XPrize заплатит 10 млн долларов команде
Анастасия Волочкова снова подверглась критике
Фанаты раскритиковали Анну Седокову за
Квентин Тарантино снимет в своем новом фильме
Лариса Гузеева удивила публикацией дочери
В Москве столкнулся поезд и трактор
Беспроводная зарядка AirPower от Apple поступит в
Большую Колыванскую вазу мастера 19 века делали с
Просмотреть все новости