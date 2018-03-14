Большую Колыванскую вазу мастера 19 века делали с помощью секретных технологий – Ученые
Туристы во время посещения Эрмитажа сразу обращают внимание на Большую Колыванскую вазу, названную царицей, но ученые тоже пытаются разгадать ее тайны. После исследования они предположили, что мастера 19 века делали свой шедевр с помощью секретных технологий, которые потом были утеряны.
Яшмовое чудо весит 19 тонн и имеет 5-метровый диаметр, но современные камнерезы отмечают, что создать вазу из целого куска камня просто нереально из-за его хрупкости. Этот материал просто мог развалиться в руках человека, потому что, он отличается узорчатостью, а также 70% могло уйти в отходы при создании миниатюрного аналога. Однако умельцы даже нанесли на свой шедевр эллипсовидные грани, а ученые решили попробовать создать копию раритета, используя современные технологии.
Самые лучшие российские мастера получили эскизы и материал, но они отказались от работы, боясь испортить камень даже не первичной стадии обработки. Старые умельцы не раскрыли свои знания потомкам или они просто исчезли в потоках времени, а сама ваза стала доказательством их навыков, которые сегодня повторить невозможно.
Яшмовое чудо весит 19 тонн и имеет 5-метровый диаметр, но современные камнерезы отмечают, что создать вазу из целого куска камня просто нереально из-за его хрупкости. Этот материал просто мог развалиться в руках человека, потому что, он отличается узорчатостью, а также 70% могло уйти в отходы при создании миниатюрного аналога. Однако умельцы даже нанесли на свой шедевр эллипсовидные грани, а ученые решили попробовать создать копию раритета, используя современные технологии.
Самые лучшие российские мастера получили эскизы и материал, но они отказались от работы, боясь испортить камень даже не первичной стадии обработки. Старые умельцы не раскрыли свои знания потомкам или они просто исчезли в потоках времени, а сама ваза стала доказательством их навыков, которые сегодня повторить невозможно.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:25