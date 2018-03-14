Большую Колыванскую вазу мастера 19 века делали с помощью секретных технологий – Ученые

Яшмовое чудо весит 19 тонн и имеет 5-метровый диаметр, но современные камнерезы отмечают, что создать вазу из целого куска камня просто нереально из-за его хрупкости. Этот материал просто мог развалиться в руках человека, потому что, он отличается узорчатостью, а также 70% могло уйти в отходы при создании миниатюрного аналога. Однако умельцы даже нанесли на свой шедевр эллипсовидные грани, а ученые решили попробовать создать копию раритета, используя современные технологии.Самые лучшие российские мастера получили эскизы и материал, но они отказались от работы, боясь испортить камень даже не первичной стадии обработки. Старые умельцы не раскрыли свои знания потомкам или они просто исчезли в потоках времени, а сама ваза стала доказательством их навыков, которые сегодня повторить невозможно.