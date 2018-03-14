АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Большую Колыванскую вазу мастера 19 века делали с помощью секретных технологий – Ученые

Туристы во время посещения Эрмитажа сразу обращают внимание на Большую Колыванскую вазу, названную царицей, но ученые тоже пытаются разгадать ее тайны. После исследования они предположили, что мастера 19 века делали свой шедевр с помощью секретных технологий, которые потом были утеряны.

Яшмовое чудо весит 19 тонн и имеет 5-метровый диаметр, но современные камнерезы отмечают, что создать вазу из целого куска камня просто нереально из-за его хрупкости. Этот материал просто мог развалиться в руках человека, потому что, он отличается узорчатостью, а также 70% могло уйти в отходы при создании миниатюрного аналога. Однако умельцы даже нанесли на свой шедевр эллипсовидные грани, а ученые решили попробовать создать копию раритета, используя современные технологии.

Большую Колыванскую вазу мастера 19 века делали с помощью секретных технологий – Ученые


Самые лучшие российские мастера получили эскизы и материал, но они отказались от работы, боясь испортить камень даже не первичной стадии обработки. Старые умельцы не раскрыли свои знания потомкам или они просто исчезли в потоках времени, а сама ваза стала доказательством их навыков, которые сегодня повторить невозможно.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Основоположник Всемирной паутины настроен против
Пекарь из Франкфурта нашел и принес в полицию 8
Ученые выявили у птиц гены, отвечающие за обучение
Volkswagen выпустит несколько серийных
Солист группы "ДДТ" посвятил видеоролик своей
Набравшая вес Хайди Клум подверглась критике
Рита Ора восхитила фанатов пикантными кадрами в
ФСБ и МВД осуществляют закупку оборудования для
Учёные советуют для быстрого выздоровления
Археолог Джеймс Мелларт во время своей жизни
Роман «Мастер и Маргарита» получит новую
Фонд XPrize заплатит 10 млн долларов команде
Анастасия Волочкова снова подверглась критике
Фанаты раскритиковали Анну Седокову за
Квентин Тарантино снимет в своем новом фильме
Лариса Гузеева удивила публикацией дочери
В Москве столкнулся поезд и трактор
Беспроводная зарядка AirPower от Apple поступит в
Большую Колыванскую вазу мастера 19 века делали с
В Monster Hunter: World скоро появится Данте из
Аномальные ночные вспышки над планетой сильно
Ученые разгадали происхождение органики на Марсе,
МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка
Ученые: Психически больные лица могут легко
Судебные приставы пустят с молотка имущество
Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные
Ученые: Наноалмазы можно использовать для
Обновлённый седан Karma Revero запечатлели
В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты
После полугода молчания сериал «Mr. Freeman»
Просмотреть все новости