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Родители Иосифа Оганесяна не желают видеть Сашу Черно в качестве невестки

Недавно участник «Дома-2» Иосиф Оганесян прибыл из-за Периметра и привез своей девушке Саше Черно подарок, а также объявил избраннице, что готов познакомить ее с мамой.

Александра подхватила инициативу и предложила Оганесяну пригласить маму на проект, а она в ответ позовет на телестройку свою бабушку.

Родители Иосифа Оганесяна не желают видеть Сашу Черно в качестве невестки

Но когда на Лобном ведущий Влад Кадони позвонил Йосиной маме, женщина ответила отказом и отметила, что ни она, ни ее муж не готовы принять Черно в качестве невестки.

Поклонники молодежного реалити-шоу написали, что мало кто согласился бы на такую невестку как Саша Черно из-за вызывающего поведения девушки.

Сама Александра обозначила отношения с Оганесяном как самые сложные и эмоциональные, и уверена, что ей удается все это терпеть, только потому, что она сильно любит «Йосеньку».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:08
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