Родители Иосифа Оганесяна не желают видеть Сашу Черно в качестве невестки

Александра подхватила инициативу и предложила Оганесяну пригласить маму на проект, а она в ответ позовет на телестройку свою бабушку.Но когда на Лобном ведущий Влад Кадони позвонил Йосиной маме, женщина ответила отказом и отметила, что ни она, ни ее муж не готовы принять Черно в качестве невестки.Поклонники молодежного реалити-шоу написали, что мало кто согласился бы на такую невестку как Саша Черно из-за вызывающего поведения девушки.Сама Александра обозначила отношения с Оганесяном как самые сложные и эмоциональные, и уверена, что ей удается все это терпеть, только потому, что она сильно любит «Йосеньку».