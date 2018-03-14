Родители Иосифа Оганесяна не желают видеть Сашу Черно в качестве невестки
Недавно участник «Дома-2» Иосиф Оганесян прибыл из-за Периметра и привез своей девушке Саше Черно подарок, а также объявил избраннице, что готов познакомить ее с мамой.
Александра подхватила инициативу и предложила Оганесяну пригласить маму на проект, а она в ответ позовет на телестройку свою бабушку.
Но когда на Лобном ведущий Влад Кадони позвонил Йосиной маме, женщина ответила отказом и отметила, что ни она, ни ее муж не готовы принять Черно в качестве невестки.
Поклонники молодежного реалити-шоу написали, что мало кто согласился бы на такую невестку как Саша Черно из-за вызывающего поведения девушки.
Сама Александра обозначила отношения с Оганесяном как самые сложные и эмоциональные, и уверена, что ей удается все это терпеть, только потому, что она сильно любит «Йосеньку».
Александра подхватила инициативу и предложила Оганесяну пригласить маму на проект, а она в ответ позовет на телестройку свою бабушку.
Но когда на Лобном ведущий Влад Кадони позвонил Йосиной маме, женщина ответила отказом и отметила, что ни она, ни ее муж не готовы принять Черно в качестве невестки.
Поклонники молодежного реалити-шоу написали, что мало кто согласился бы на такую невестку как Саша Черно из-за вызывающего поведения девушки.
Сама Александра обозначила отношения с Оганесяном как самые сложные и эмоциональные, и уверена, что ей удается все это терпеть, только потому, что она сильно любит «Йосеньку».