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Ученые предрекают потепление в России на протяжении всего XXI века

Российские ученые прогнозируют столетний цикл потепления, затрагивающий территорию Российской Федерации.

Ученые предрекают потепление в России на протяжении всего XXI века


Исходя из данных национального доклада «Глобальный климат и почвенный покров России», все современные климатические модели указывают на потепление климата в России на ближайшие сто лет. Повышение российской температуры климата заметно опережает и уровень, и темпы потепления среднего глобального.

При этом, в наибольшей степени температурный режим будет повышаться в зимнее время. Эксперты ожидают более короткие зимние волны холода и более продолжительные волны тепла летом. Наиболее это будет проявляться в середине столетия и усугубиться в конце.

Увеличится число суток с аномально высокой температурой, что неизбежно приведет к учащению лесных пожаров. Одно из следствий такого сценария – увеличение эмиссии парниковых газов, расширение степной зоны и сужение лесной.

Вместе с тем, в Российской академии наук не исключили десятилетний цикл похолодания на юге страны. Южный научный центр РАН характеризует нынешнее погодное состояние юга России, как «порог малого ледникового периода».
Общество
Добавил: George21 Вчера, 23:50
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