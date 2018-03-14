Ученые предрекают потепление в России на протяжении всего XXI века

Исходя из данных национального доклада «Глобальный климат и почвенный покров России», все современные климатические модели указывают на потепление климата в России на ближайшие сто лет. Повышение российской температуры климата заметно опережает и уровень, и темпы потепления среднего глобального.При этом, в наибольшей степени температурный режим будет повышаться в зимнее время. Эксперты ожидают более короткие зимние волны холода и более продолжительные волны тепла летом. Наиболее это будет проявляться в середине столетия и усугубиться в конце.Увеличится число суток с аномально высокой температурой, что неизбежно приведет к учащению лесных пожаров. Одно из следствий такого сценария – увеличение эмиссии парниковых газов, расширение степной зоны и сужение лесной.Вместе с тем, в Российской академии наук не исключили десятилетний цикл похолодания на юге страны. Южный научный центр РАН характеризует нынешнее погодное состояние юга России, как «порог малого ледникового периода».