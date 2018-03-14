Ученые предрекают потепление в России на протяжении всего XXI века
Российские ученые прогнозируют столетний цикл потепления, затрагивающий территорию Российской Федерации.
Исходя из данных национального доклада «Глобальный климат и почвенный покров России», все современные климатические модели указывают на потепление климата в России на ближайшие сто лет. Повышение российской температуры климата заметно опережает и уровень, и темпы потепления среднего глобального.
При этом, в наибольшей степени температурный режим будет повышаться в зимнее время. Эксперты ожидают более короткие зимние волны холода и более продолжительные волны тепла летом. Наиболее это будет проявляться в середине столетия и усугубиться в конце.
Увеличится число суток с аномально высокой температурой, что неизбежно приведет к учащению лесных пожаров. Одно из следствий такого сценария – увеличение эмиссии парниковых газов, расширение степной зоны и сужение лесной.
Вместе с тем, в Российской академии наук не исключили десятилетний цикл похолодания на юге страны. Южный научный центр РАН характеризует нынешнее погодное состояние юга России, как «порог малого ледникового периода».
Исходя из данных национального доклада «Глобальный климат и почвенный покров России», все современные климатические модели указывают на потепление климата в России на ближайшие сто лет. Повышение российской температуры климата заметно опережает и уровень, и темпы потепления среднего глобального.
При этом, в наибольшей степени температурный режим будет повышаться в зимнее время. Эксперты ожидают более короткие зимние волны холода и более продолжительные волны тепла летом. Наиболее это будет проявляться в середине столетия и усугубиться в конце.
Увеличится число суток с аномально высокой температурой, что неизбежно приведет к учащению лесных пожаров. Одно из следствий такого сценария – увеличение эмиссии парниковых газов, расширение степной зоны и сужение лесной.
Вместе с тем, в Российской академии наук не исключили десятилетний цикл похолодания на юге страны. Южный научный центр РАН характеризует нынешнее погодное состояние юга России, как «порог малого ледникового периода».
Общество
Добавил: George21 Вчера, 23:50