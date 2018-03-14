Генеральный директор YouTube объявил войну теориям заговора
Генеральным директором YouTube Сьюзен Войжитски было заявлено, что представители популярнейшего видеохостинга теперь бороться будут с конспирологическими видео.
Каждый подобный ролик теперь сопровождаться будет тематическими статьями непосредственно из "Википедии". Они будут прикреплять модераторы к сомнительным материалам. В категорию конспирологических сомнительных роликов попадут, к примеру материалы, которые связаны с версиями терактов одиннадцатого сентября, видео о иллюминатах, плоской Земле, и сюжеты, которые отрицают полеты американцев на Луну. Войжитски отмечает, что для YouTube главной проблемой являются не старые теории заговора. Важней конспирологические теории, которые связаны со свежими событиями.
Когда США захлестнула в школах волна убийств, в рамках YouTube начали появляться ролики с непроверенной информацией касательно причин трагедий до публикаций официальных версий и сводок.
Каждый подобный ролик теперь сопровождаться будет тематическими статьями непосредственно из "Википедии". Они будут прикреплять модераторы к сомнительным материалам. В категорию конспирологических сомнительных роликов попадут, к примеру материалы, которые связаны с версиями терактов одиннадцатого сентября, видео о иллюминатах, плоской Земле, и сюжеты, которые отрицают полеты американцев на Луну. Войжитски отмечает, что для YouTube главной проблемой являются не старые теории заговора. Важней конспирологические теории, которые связаны со свежими событиями.
Когда США захлестнула в школах волна убийств, в рамках YouTube начали появляться ролики с непроверенной информацией касательно причин трагедий до публикаций официальных версий и сводок.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:40