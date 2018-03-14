Аномальные ночные вспышки над планетой сильно встревожили ученых

Американцы чаще других народов сталкиваются с необъяснимым феноменом, замечая яркий небосвод и свет, появляющийся из-за горизонта, хотя ночью Солнце невозможно увидеть. После них аналогичную картину наблюдали жители Нортленда и Новой Зеландии, заметившие, что сияние начинает возникать на месте светила, а потом уже разливается по небу.Они даже предположили, что источник просто завис над горизонтом, а ученые пока не могут понять причину аномалии. Возможно, она связана с магнитными полюсами или ослабленным магнитосферным щитом, через который проходит солнечный ветер.