Основоположник Всемирной паутины настроен против Facebook и Google

Уже в течение 29 лет, Интернет действует без границ, как общепризнанная доступная сеть. К числу его создателей приравнен и Тим Бернерс-Ли. Ученым, совместно с другими коллегами, придуманы самые главные составляющие модификаций Всемирной Паутины, которые до сих пор пользуются людьми.Однако, по мнению специалиста, настоящее перевоплощение интернета, вызывает только ужас. Присутствующие компании-монополисты позволяют себе решать, что будет смотреть и искать пользователь. Такие гиганты, как Facebook и Google, могут устанавливать ряд ограничения на возможности некоторых сервисов, а так же их развитие. Последний факт отрицательно сказывается в целом на технологический процесс. Как считает Бернерс-Ли, следующие 20 лет будут не такими как предыдущие, однако прямолинейность нынешнего интернета действительно пугает.Ученый назвал одну из главных проблем, представляемую как излишняя централизация. К примеру, отключение Amazon Web Services, приведет к недоступности многих связанных ресурсов.