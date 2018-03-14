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Основоположник Всемирной паутины настроен против Facebook и Google

Британский ученый Тим Бернерс-Ли, известный как создатель Интернета, высказался по поводу существующей главной сетевой проблемы. Как рассказал «отец» сети, в честь празднования 29-го Дня рождения Всемирной Паутины, у него вызывают ужас нынешние тенденции этого направления. Конкретно указывается на действия корпораций-монополистов, подобных Facebook и Google, которыми захвачены все доступные пространства, на которых они решают – что можно смотреть пользователю.

Уже в течение 29 лет, Интернет действует без границ, как общепризнанная доступная сеть. К числу его создателей приравнен и Тим Бернерс-Ли. Ученым, совместно с другими коллегами, придуманы самые главные составляющие модификаций Всемирной Паутины, которые до сих пор пользуются людьми.
Основоположник Всемирной паутины настроен против Facebook и Google


Однако, по мнению специалиста, настоящее перевоплощение интернета, вызывает только ужас. Присутствующие компании-монополисты позволяют себе решать, что будет смотреть и искать пользователь. Такие гиганты, как Facebook и Google, могут устанавливать ряд ограничения на возможности некоторых сервисов, а так же их развитие. Последний факт отрицательно сказывается в целом на технологический процесс. Как считает Бернерс-Ли, следующие 20 лет будут не такими как предыдущие, однако прямолинейность нынешнего интернета действительно пугает.

Ученый назвал одну из главных проблем, представляемую как излишняя централизация. К примеру, отключение Amazon Web Services, приведет к недоступности многих связанных ресурсов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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