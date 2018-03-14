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Volkswagen выпустит несколько серийных электрохэтчбеков I.D. в апреле этого года

Компания Volkswagen выпустит несколько экземпляров досерийных прототипов электрического хэтчбека Volkswagen I.D. По словам производителей, прототипы будут идентичны товарным моделям, однако публике электрокары производители не намерены показывать.

Volkswagen выпустит несколько серийных электрохэтчбеков I.D. в апреле этого года


В рамках ежегодной конференции Герберт Дисс - глава компании Volkswagen сообщил, что в апреле нынешнего года на мощностях автоконцерна будет произведено несколько прототипов электрокара Volkswagen I.D. Модели будут полностью соответствовать товарным версиям.
При этом господин Дисс подчеркнул, что новые электрокары создаются специально для инженеров, которые будут производить доработки. Специалистам компании дадут 17 месяцев на то, чтобы подготовить к продажам новинки.

Ранее сообщалось, что разработки нового электрокара Volkswagen I.D. планируют завершить к ноябрю 2019 года, а спустя несколько месяцев хэтчбек выведут на рынок. Немецкий электрокар получит впечатляющий запас хода в 600 километров, а электрический мотор будет выдавать 168 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 23:20
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