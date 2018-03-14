Ученые: Психически больные лица могут легко манипулировать здоровыми людьми

Они провели эксперимент, в котором добровольцы играли в компьютерную игру. Особы, имеющие такие недуги, прекрасно понимали настроение других участников, когда они ставили перед собою цели и добивались результатов. В других ситуациях они не видят различий в чувствах и состоянии здоровых людей, но могут оценить их мысли и использовать собеседников в своих целях.Такая категория лиц может обмануть любого человека, не подозревающего об их недуге, чтобы добиться желаемых результатов. Также ученые заметили, с какой легкостью пациенты могут узнавать намерения индивидуумов и быстро справляются с задачами.