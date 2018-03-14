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Дженнифер Лопес поразила Сеть изумительными ногами

Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Лопес разместила в Интернете несколько откровенных снимков, поразив пользователей великолепными ногами.

Звезде "С меня хватит" уже 48 лет. Однако даже сейчас Джей Ло, так иногда её называют, восхищает своих почитателей отличными формами. На свежих фотографиях героиня экрана показывает себя в эффектной юбке с опасным разрезом, светлой футболке и тёмных босоножках с высоким каблуком. И именно в этом стиле артистка появится в экранизации на композицию "Se Acabо El Amor".

Дженнифер Лопес поразила Сеть изумительными ногами

Несколько дней назад Лопес показала плоды кропотливых тренировок в спортивном зале, выложив снимки, на которых также продемонстрировала сексуальную фигуру на странице в социальной сети Instagram.

Не секрет, что Дженнифер постоянно занимается на тренажёрах, в связи с чем и остаётся привлекательной. Кроме того, актриса усилила свои тренировки после встречи со спортсменом Алексом Родригесом. Многие уверены, что знаменитость просто хочет соответствовать своему статусу второй половинки бывшего бейсболиста и больше нравиться этому парню.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:37
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