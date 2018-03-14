ФСБ и МВД осуществляют закупку оборудования для взлома любых iPhone

Российские силовики закупают устройства UFED, позволяющие скачивать все данные со смартфонов, которые работают на операционных системах iOS и Android. При помощи данного оборудования можно осуществить взлом старой модели телефона буквально за считанные секунды. На новые версии уходит несколько дней. Отечественные спецслужбы данную закупку осуществляют через посредников, включая компании «Судебные технологии» и «ЛАН-ПРОЕКТ». Волгоградское управление СКР на комплекс UFED Touch2 потратило 800 000 рублей. Хабаровское управление затратило 1 200 000 рублей.Раньше глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что ведомство использует оборудование израильской компании. Сбербанк также покупает устройства Cellebrite для осуществления взлома смартфонов.