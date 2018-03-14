Ученые: Наноалмазы можно использовать для проверки фенолов в воде

Если смешать их с реагентами, можно быстро найти эти вещества, а также наноалмазы добываются во время детонации взрывчатых веществ. Процесс происходит в закрытой камере, имеющей низкий уровень кислорода, после чего добавление их в катализатор окрасит жидкость, если там есть яд.Фенол можно выяснить с помощью спектрального метода, но данная тема является важной в экологии. После попадания вещества в человеческий организм, возникает сильное отравление, имеющее много побочных эффектов.