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Ученые: Наноалмазы можно использовать для проверки фенолов в воде

Российские ученые из Красноярска выяснили, что наноалмазы можно использовать для проверки фенолов в воде. Это позволит контролировать содержание токсических веществ в данной среде.

Если смешать их с реагентами, можно быстро найти эти вещества, а также наноалмазы добываются во время детонации взрывчатых веществ. Процесс происходит в закрытой камере, имеющей низкий уровень кислорода, после чего добавление их в катализатор окрасит жидкость, если там есть яд.

Ученые: Наноалмазы можно использовать для проверки фенолов в воде


Фенол можно выяснить с помощью спектрального метода, но данная тема является важной в экологии. После попадания вещества в человеческий организм, возникает сильное отравление, имеющее много побочных эффектов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
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