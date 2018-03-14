Анастасия Волочкова снова подверглась критике из-за легкой одежды на морозе

Подписчики не поняли, зачем звезда вышла на улицу в шортах и майке, чтобы запечатлеть такой сюжет. Многие люди сразу назвали его неуважением к фанатам, потому что в нем нет ничего интересного, а также отметили, что в последнее время Анастасия Волочкова часто показывает одинаковые снимки.Пользователи сетей написали много негативных слов в адрес знаменитости, попросив ее больше не публиковать такие изюминки. Недоброжелатели сразу вспомнили о шпагатах и лете, когда артистка надела на себя теплые вещи, а некоторые люди разочаровались в деятеле искусства.