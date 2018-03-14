Анастасия Волочкова снова подверглась критике из-за легкой одежды на морозе
Балерина недолго получала позитивные комментарии от поклонников, которые снова подвергли ее критике после просмотра нового фото в Instagram. Анастасия Волочкова в легкой одежде позировала перед камерой на морозе, снимая свое отражение в зеркальной двери.
Подписчики не поняли, зачем звезда вышла на улицу в шортах и майке, чтобы запечатлеть такой сюжет. Многие люди сразу назвали его неуважением к фанатам, потому что в нем нет ничего интересного, а также отметили, что в последнее время Анастасия Волочкова часто показывает одинаковые снимки.
Пользователи сетей написали много негативных слов в адрес знаменитости, попросив ее больше не публиковать такие изюминки. Недоброжелатели сразу вспомнили о шпагатах и лете, когда артистка надела на себя теплые вещи, а некоторые люди разочаровались в деятеле искусства.
Подписчики не поняли, зачем звезда вышла на улицу в шортах и майке, чтобы запечатлеть такой сюжет. Многие люди сразу назвали его неуважением к фанатам, потому что в нем нет ничего интересного, а также отметили, что в последнее время Анастасия Волочкова часто показывает одинаковые снимки.
Пользователи сетей написали много негативных слов в адрес знаменитости, попросив ее больше не публиковать такие изюминки. Недоброжелатели сразу вспомнили о шпагатах и лете, когда артистка надела на себя теплые вещи, а некоторые люди разочаровались в деятеле искусства.